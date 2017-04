Paiement de leurs droits : Le Collectif des ex-travailleurs spoliés se réjouit de la réactivité du Premier ministre

Le Collectif des ex-travailleurs spoliés de leurs droits à l’issue du Conseil interministériel pour le traitement de leurs dossiers se félicite « des décisions concrètes et immédiates prises pour le paiement des droits des travailleurs, notamment pour les ex-agents des sociétés publiques et parapubliques comme HAMO-SA, SIAS, (pour deux tranches budgétaires) ».

Le Collectif de saluer ces décisions et « loue son pragmatisme et exprime au chef de l’Etat, Macky SALL, ses sincères remerciements pour avoir répondu positivement à l’appel de plus de 7 500 pères et mères de familles qui attendent depuis longtemps, plus de 20 ans pour certains, de rentrer dans leurs droits ».

Il le félicite d’avoir joint l’acte à la parole, après avoir, lors de deux Conseils de ministres, en septembre et en octobre, exprimé sa volonté de régler le passif social des milliers de travailleurs qui ont tout sacrifié pour la construction de ce pays.

Le Collectif à travers son Coordonnateur Moustapha GUEYE de rappeler qu'en ce qui concerne les autres travailleurs, le PM a assuré que les pouvoirs publics assumeront tous les accords et engagements souscrits par les gouvernements précédents, et fait des propositions alternatives concrètes aux ex-agents de la SOTRAC et de la COMMMUNAUTE URBAINE qui ont demandé un délai pour en discuter avec leurs bases respectives. En ce qui concerne les ex-travailleurs des sociétés relevant du privé comme TRANSPLAST, ICOTAF, SOTIBA, SAPAL, SOCOSAC, SDV, SAVANA, SODEFITEX, CLUB ALDIANA, etc. et dont les décisions de justice n’ont jamais été exécutées, le PM a assuré de l’accompagnement de l’État afin que leurs droits légaux soient acquittés.