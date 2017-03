Page Facebook de Abdou Khadre LÔ : ESPRIT DE LUTTEUR

Notre modèle démocratique est souvent vanté – et à juste titre - en Afrique mais il reste tout de même une véritable « monarchie républicaine ». Le président de la république y est roi, pour ne pas dire démiurge. De Senghor à Maky Sall, le modus operandi reste inchangé. Il est l’alpha et l’omega de la vie publique. « Mooy bour di boumi !»



En parlant du président Sall, il vient de boucler une nouvelle tournée dite économique, dans le nord du pays. Il a inauguré ça et là des réalisations et visité des chantiers.



On ne peut le lui reprocher. C’est même de l’ordre du normal. Par contre, nier le caractère éminemment politique de ces tournées qui ressemblent à s’y méprendre à des meetings relève de la mauvaise foi. Les moyens de l’Etat sont mobilisés pour ces visites. Normal dans le cadre de sa mission mais plus gênant lorsque cela se transforme en une campagne électorale relayée à satiété par les médias publics. Avec quelques fois, de surprenantes « sommités » chantant les louanges du « bienfaiteur » qui, du reste, ne fait que ce pour quoi il a été élu.



Par ailleurs, Dieu seul sait de quoi demain sera fait, mais en matière d’élections (surtout présidentielle), les mobilisations de foules ne sont nullement une garantie de victoire.

En 2012, le président Wade disait avoir mobilisé 3 millions de sympathisants sur les artères de la VDN (soit l’ensemble des Dakarois). On connaît la suite.



Je me trompe peut-être, mais travailler inlassablement, veiller à une justice équitable pour tous et rompre avec les vieilles habitudes me paraissent beaucoup plus efficaces que le déroulement de schémas politico-médiatiques.



En somme, respecter l’engagement d’une « gouvernance sobre et vertueuse » vaut tous les publi-reportages de la TV nationale. Ce pays a profondément changé. Mais comme les gladiateurs de l’arène, nos leaders semblent être dans leur monde à eux.



Cet esprit particulier de « mbeur » qui semble traverser notre société dans son ensemble a été illustré à merveille par notre équipe nationale de foot des U20.



A quelques minutes du coup de sifflet final et menés 2 à 0, les joueurs n’ont rien trouvé de mieux que de compter sur des forces occultes pour renverser la tendance. Devant les caméras de TV. En sport, en politique et dans la vie en général, le talent et le travail sont probablement les meilleurs atouts pour obtenir des résultats. L’histoire nous le rappelle inlassablement.



PS : Mon cher Baye Ibrahima Niasse, une forte pensée pour toi en ces moments douloureux. Mais comme tu le sais, الصَّابِرِينَ مَعَ اللّهَ إِنَّ



Excellente semaine à tous,