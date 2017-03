Pacte d'allégeance de la famille de Thierno Mountaga Tall (rta) au nouveau Khalif Général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine

Accompagné d'une forte délégation composée essentiellement de sa famille, le serviteur de la famille Omarienne, Thierno Madani TALL a été reçu ce samedi 25 mars par le nouveau Khalif général des Tidjanes , serigne Abdoul aziz Sy al amine.



Une visite hautement symbolique, pour qui connaît les liens fraternels qui ont existé entre leur vénéré grand père et seydil hadj Malick Sy.



Thierno Madani Tall dira au Khalif Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, ce que Thierno Mountaga Tall (rta) avait dit à El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh (rta) "Nous serons pour toi, ce que Thierno Seydou Nourou Tall fût pour El Hadj Malick Sy: des disciples, des compagnons et notre devoir est de t'accompagner ".



UNE CONTINUITÉ DE L'HISTOIRE



Apres la disparition de Cheikh Oumar Foutiyou, EL Hadji Malick SY, avait lui aussi renouvelé avec Thierno Saidou Nourou, sa mystérieuse relation avec El Hadji Oumar TALL, qui lui avait laissé une ijâza l'élevant à la haute dignité de Khalife de la Tijaniya, alors que Malick Fawade n'était pas encore de ce monde. Pour sa part, Thierno Seydou Nourou Tall a marqué les rapports entre ces deux grandes branches de la famille tijânî de son empreinte personnelle.



Ce qui avait poussé El Hadj MALICK Sy à lui dire un jour : « nos rapports sont ceux qui ont existé entre le prophète Mohamed (S.A.S) et Abû bakr, nous sommes comme Arouna et Moussa, je fais de toi l’un de mes successeurs spirituels ».



Disciple et gendre de EL Malick SY, Thierno Saidou Nourou a été le continuateur de cette alliance privilégiée bien après le rappel à Dieu de ce dernier. Dans ce cadre, il jouera un rôle important dans l’installation du Khalife Serigne Ababacar SY et plus tard dans la désignation de Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh comme Khalife Générale des Tijânes.



Une histoire qui se répète, et qui se perpétue pour l'éternité. ...