Pacte Populaire de l’Opposition : Decroix en phase, enrichit le concept d’une proposition

Après avoir rencontré Idrissa Seck de Rewmi ou encore Malik Gackou du Grand Parti, Habib Sy leader du parti Espoir et Modernité, (PEM)/Yaakaar u Réew Mi et initiateur d’une nouvelle tentative d’unification de l’opposition, baptisée « Pacte Populaire de l’Opposition(Ppo) » a rencontré hier Samedi, Mamadou Diop « Decroix » Secrétaire Général du parti AJ/PADS. Une rencontre qui s’est déroulée à 16h, au domicile de monsieur Mamadou Diop, au quartier Nord Foire, à Dakar informe la note issue de la rencontre. Le député de « Manko » a apprécié le concept assure la source.

« Après la présentation du Ppo par le président du PEM/Yaakaar u Réew Mi, M. Mamadou Diop « Decroix », secrétaire général du parti AJ/PADS a fait un tour d’horizon de l’actualité politique du Sénégal, non sans au préalable avoir félicité Le ministre d’Etat Habib Sy pour son initiative pertinente. Homme de vision, d’expérience, combattant de la liberté, de la démocratie, et témoin d’une grande partie de l’histoire politique récente du Sénégal, M.Mamadou Diop a décortiqué les faiblesses de l’opposition politique et indiqué les grandes lignes de la stratégie pour les chances de sa victoire à l’élection présidentielle de 2019. Aussi, a-t-il apprécié positivement le concept de pacte populaire de l’opposition(Ppo), qui est en conformité avec son idée d’une plateforme commune des partis de l’opposition, en perspective de l’élection présidentielle de 2019 » lit on sur le communiqué.

Mamadou Diop poursuit il, a particulièrement insisté sur la nécessité impérieuse d’une unité des forces de l’opposition, pour le contrôle de tout le processus électoral, comme premier maillon de la plateforme et souhaite un puissant engagement de l’opposition pour un processus électoral transparent, aux fins d’éradiquer la base de toutes les fraudes possibles par la coalition au pouvoir. Pour finir, Decroix a mis en exergue le rôle déterminant que la jeunesse organisée de l’opposition, devrait jouer sur l’ensemble du territoire, pour obliger le pouvoir à rendre transparent le processus électoral, approche qui enrichit le contenu du concept du Ppo.