PSG : Neymar regretterait déjà son transfert !

NEYMAR. #laporteria ha pogut saber que el brasiler es penedeix d'haver deixat el Barça i troba a faltar la seva vida a Barcelona (1/2)

— La Porteria (@Laporteriabtv) 29 octobre 2017



Arrivé en grande pompe au Paris Saint-Germain, Neymar a vécu un été assez tumultueux. En effet, son club le FC Barcelone n’avait pas vraiment envie de le laisser partir et le Paris Saint-Germain, au terme d’une lutte avec les instances espagnoles, a fini par payer la clause libératoire de l’international auriverde : 222 millions d’euros. Inutile de préciser que ce transfert est donc le plus cher de tous les temps et qu’il a fait grand bruit dans les milieux du foot et ceux qui s’en rapprochent.Par conséquent, on attendait beaucoup du Brésilien et pour le moment il ne déçoit pas du tout puisque rien qu’en Ligue 1, il a inscrit la bagatelle de sept buts en huit matches (dont huit titularisations) et offert cinq passes décisives. En Ligue des Champions, compétition où on attend qu’il fasse passer un cap à Paris, il a inscrit trois buts en autant de rencontres jouées. Sauf, qu’apparemment, Neymar ne serait pas si heureux que ça dans la capitale française.C’est ce que croit savoir le média espagnol La Porteria qui l’a indiqué au travers de deux tweets ce dimanche. « La Porteria a pu savoir que le Brésilien est désolé d’avoir quitté le Barça et que sa vie à Barcelone lui manque. NEYMAR. Le joueur est mécontent d’Emery et de ses méthodes. L’entourage du joueur n’est pas à l’aise à Paris », peut-on ainsi lire sur les deux messages envoyés hier. La deuxième partie confirmerait donc les mésententes entre Emery et Neymar notamment au niveau des séances vidéo.Toutefois, si ce malaise est véridique, on se demande bien comment le Paris Saint-Germain et Neymar vont pouvoir sortir de cette impasse. Il paraît improbable que le PSG vende dans les années à venir sa star malgré ses états d’âme et dans un autre sens, le joueur devra lui rendre des comptes à son employeur, le club donc. Pour le moment, d’un point de vue du terrain (hormis son carton rouge récolté contre l’Olympique de Marseille), Neymar ne laisse rien transparaître. Et c’est une bonne chose !