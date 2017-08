PSG : Neymar «appartient au passé», clame le président du Barça

Quelques jours après avoir perdu Neymar au profit du PSG contre 222 millions d'euros, un transfert record, le FC Barcelone assure être passé à autre chose. «Aucun joueur n'est au-dessus du Barça. Neymar a participé au succès de notre club, mais Neymar appartient maintenant au passé», a clamé ce lundi Josep Maria Bartomeu, président du club calatan, lors d'un congrès de supporteurs.



«Nous avons anticipé qu'il pourrait partir, c'est pourquoi nous avons augmenté sa clause de cession dans le nouveau contrat, s'est même félicité Bartomeu. S'il était resté, nous aurions gardé un bon joueur. En partant, il paierait la clause et nous aurions la garantie de pouvoir faire venir de nouveaux joueurs».



Le Barça aurait donc digéré le départ de son attaquant brésilien. Mais Bartomeu a tout de même lancé quelques piques en direction du PSG : «Les manières de faire n'ont pas été bonnes. (...) Nous avons dénoncé le transfert à l'UEFA. (...) Nous sommes un club avec 118 ans d'histoire, avec plus de 140 000 socios, il est à nous, aux socios, pas à un cheikh ou un oligarque».



Reste que, si Neymar n'est plus un joueur du club blaugrana, il n'est toujours pas Parisien non plus. Même s'il a signé son contrat de cinq ans jeudi dernier, celui-ci attend toujours d'être validé par la Ligue de football professionnel (LFP) française. Et cette dernière a besoin d'un papier, le CIT (certificat international de transfert), qui n'est toujours pas parti d'Espagne...



Le Parisien