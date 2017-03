PS/Koumpentoum : Après la sortie des jeunes du parti, la coordination départementale réplique et apporte des précisions.

Les 10 coordinations de Koumpentoum derrière leur secrétaire général Mamadou Camara, ont réitéré leur fidèlité au frère secrétaire général du parti M. Ousmane Tanor Dieng. Mais, tiennent-ils d’abord à préciser : « M. Demba Guèye soit disant coordinateur de ADK n’est plus membre du PS. Impopulaire qu’il est, il n’a pas eu le courage de briguer la coordination de Bamba et M. Moustapha Dieng n’a plus la confiance de la jeunesse socialiste ».





Selon les socialistes de Koumpentoum, « Tanor a raison d’accompagner Macky Sall parce que c’est un homme cohérent, honnête. Pendant 12 ans le Parti socialiste a combattu férocement les libéraux pour les bouter hors du pouvoir. Aujourd’hui on ne va se mettre du côté des perdants pour faire revenir ceux qui ont pillé ce pays », a soutenu, M. Mamadou CAMARA. Toujours selon lui, « Tanor a été élu démocratiquement y compris par Khalifa et tous ceux qui crient inutilement. Nous défendons notre SG qui n’a posé aucun acte qui trahit notre engagement pour notre idéologie socialiste. » Par ailleurs, les militants acquis à la cause de Tanor soutiennent que le Niani a toutes les raisons de dire OUI à Tanor dans son compagnonnage avec Macky. En effet, pour le coordinateur départemental, « Ndougoussine ancienne capitale du Niani est aujourd’hui complètement désenclavée par une piste de Koumpentoum à Maka, de même il existe des pistes reliant Koumpentoum à Payar qui est le centre du Sénégal, Kouthiaba, SYll, Bamba. Avec le programme du PUDC le Niani n’a plus soif et la majeure partie des villages ont bénéficié de forages. » En outre, « La construction du Lycée de Koumpentoum est déjà un acquis, d’autres collèges verront le jour grâce à l’efficacité de notre Camarade Ministre de l’éducation Nationale, M. Serigne Mbaye Thiam. Grâce à la réécriture de l’histoire du Sénégal, le Niani a retrouvé toute sa place. » Et d’ajouter « sans aucun complexe nous défendons cette politique qui consiste à satisfaire les besoins les plus vitaux de la population sénégalaise. Nous défions tous les marchands d’illusions qui ne peuvent même pas rassembler autour de leur personne les membres de leur famille. Ils ne peuvent pas nous inquiéter. Le SG a autre chose à faire parce qu’il sait qu’à Koumpentoum de Feue Oumy Lome, la population reste pour toujours à ses côtés et derrière le Président Abdou Khadre Cissokho, Président de l’union régionale. » Pour maintenir haut le flambeau de la mobilisation, le Secrétaire à la vie politique, le Haut conseiller et Président du Conseil départemental de Tamba, Sina Cissokho tiendra aux côtés de la coordination départementale de Koumpentoum, un point de presse pour dire que leurs ex-camarades « M. Demba Guèye et M. Moustapha DIENG ne sont plus autorisés à parler au nom du parti », a conclu M. Camara.