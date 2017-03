PS Italie : Notre mise au point suite à la sortie de Nguèye Loum

Je voudrais apporter une précision sur la déclaration du responsable du mouvement « Tanor lagnou andal » . Le parti socialiste Italie reste dans la logique des héritiers des présidents Léopold Sedar Senghor, Mamadou Dia ... Nous suivrons la logique d'un parti digne de ce nom. Celle de conquérir le pouvoir par les suffrages et non par ''mode yobaléma'' ainsi pour rectifier Mr Nguèye Loum et son mouvement. Le parti socialiste Italie est dans le Takhawou Sénégal qui est une coalition de partis et de mouvements pour un Sénégal des valeurs. Nous témoignons notre soutien au camarade le maire Khalifa Sall sur l'injuste acharnement du gouvernement à son égard. Le parti socialiste Italie exige la libération des prisonniers politiques. Je veux citer le maire Bamba Fall et compagnie.

Vive le parti socialiste des VALEURS.

Amdy Moustapha DIAGNE

Premier vice coordinateur du parti socialiste en Italie.