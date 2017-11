PROXIMITÉ AVEC LES COMPATRIOTES : Le Consulat du Sénégal à Paris met en place « consulat mobile de Paris »

Depuis plusieurs années et conformément à la politique de proximité prônée par le gouvernement du Sénégal, il a été mis en place le concept du « consulat mobile de Paris » qui permet de déplacer les services consulaires au plus près de nos compatriotes géographiquement éloignés du Consulat général.



Cela permet à l’administration de faciliter autant que possible l’accès aux services consulaires notamment le renouvellement du passeport ou l’établissement d’une carte d’identité nationale.



C’est dans ce cadre, que le Consul Général Amadou DIALLO a programmé, un « Consulat mobile » vers les départements et territoires d’Outre-Mer (DOM, TOM), qui sont sous la juridiction consulaire de Paris.



Les 25 et 26 novembre prochains le « consulat mobile de Paris » ouvrira ses services à tous nos compatriotes de la Guyane et territoires environnants notamment du Brésil.

La BHS (Banque de l’Habitat du Sénégal) participera à ce déplacement. Vous aurez ainsi la possibilité de vous renseigner sur les services dédiés à la diaspora.



Un PIC « Point d’informations consulaires » est établi avec l’association TERRANGA, relais du Consulat Général du Sénégal à Paris dans cette localité.



Adresse et horaires de travail : à partir de 9h00 quartier Vieux Port de Cayenne



Pour plus d’informations sur l’accès au site, merci de contacter en Guyane les responsables de l’association Terranga:

Président : Bruno NDIAYE : (00594) 0694921463

Et Secrétaire Général : Mbaye POUYE (00 594) 06 94 49 89 03



Pour tout besoin d’informations utiles à votre démarche administrative, vous pouvez également contacter l’équipe qui fera le déplacement par mail à l’adresse suivante :

consulat.mobile@consulsen-paris.com