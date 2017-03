PROJETS DE DÉVELOPPEMENT : Abdou Karim Sall va financer 5000 femmes de Mbao détentrices d'une carte biométrique ou d'un simple récépissé d'inscription

Le Coordonnateur de l'APR Mbao s'engage à financer dans les plus brefs délais 5000 femmes par la biais d'un mutuel d'épargne et de crédit qui sera constitué par 100 groupements féminins avec un total de 50 personnes dans chaque entité.



Déclaration faite par M. Abdou Karim SALL ce vendredi 10 Mars 2017 lors de l'assemblée générale des femmes "apéristes" de la commune à la Maison du Parti APR de la Banlieue, sise à Mbao.



Le Directeur Général de l'ARTP propose juste que la carte biométrique de la CEDEAO ou simplement le récépissé d'inscription soit la condition pour accéder à ces financements.



Fidèle à son engagement politique, il en a donc profité pour rappeler à ses braves collaboratrices de faire des inscriptions sur les listes électorales une priorité en vue des législatives à venir et aussi de la présidentielle de 2019.

Seule gage, selon lui, pour donner une majorité écrasante au Président Macky SALL.



En outre, Abdou Karim SALL annonce devant les femmes "apéristes" de Mbao qu'il va mettre à leur disposition un second billet pour La Mecque.

Pour rappel, il leur offrait chaque année un titre de voyage pour les lieux saints de l'islam.



La bonne nouvelle a été naturellement accueille par un tonnerre d'applaudissements.



Le "lion de Mbao", très satisfait du reste de la forte mobilisation des femmes de l'APR Mbao, a adressé de chaleureuses félicitations à l'endroit de leur infatigable responsable, Mme Khady NDIAYE.



Par ailleurs, le DG de l'ARTP demande aux femmes de Mbao de sonner d'ores et déjà la grande mobilisation pour le 25 Mars prochain, journée qui leur est dédiée.

Cela entre dans le cadre des prolongations de la journée mondiale de la femme, célébrée officiellement le 8 Mars dernier.