PROJET " CONNECTER LES LYCÉES ET COLLÈGES " DU SÉNÉGAL : ABDOU KARIM SALL, RÉCEPTIONNE 3 SALLES MULTIMEDIA DANS LA BANLIEUE.

Le Directeur Général de l’ARTP, cette fois-ci, sous sa casquette d'Administrateur du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications, a procédé dans l'après-midi de ce mardi 02 Mai 2017 à l'inauguration des salles multimédia au niveau de trois établissements scolaires de la Banlieue dakaroise à savoir le Lycée Seydina Issa Rouhou Lahi des Parcelles Assainies, le CEM Ndiarka Diagne de Guédiawaye et le lycée de Mbao.

Ces projets d'une utilité incontestable sont entièrement financés par le FDSUT.

Ceci expliquant cela, Abdou Karim SALL avait à ses côtés le président du fonds, M. Aly Coto Ndiaye, entouré de ses collaborateurs du FDSUT.

Au lycée de Mbao, clou de cette série d'inaugurations, hormis la salle multimédia, un WiFi a été déployé sur les lieux.

Ce, pour permettre aux élèves et aux enseignants de faire surtout des recherches documentaires.

Partout, des Parcelles Assainies à Mbao en passant par Guédiawaye, les bénéficiaires ont adressé de sincères remerciements à l'endroit du DG Abdou Karim SALL et ses collaborateurs du CODIR (comité de direction) ainsi que ceux de son Service Universel rattaché à la Direction de l'Économie et des Marchés de l'ARTP, maîtres d'œuvre de ces inaugurations, "inédites" dans les annales du système éducatif sénégalais.

Ils n'ont pas oublié non plus le président du FDSUT, Aly Coto Ndiaye et les autres membres du fonds pour leur vision éclairée.

Aussi, ont-ils promis d'utiliser à bon escient ces équipements en mettant un accent particulier sur l'entretien des outils informatiques.

Chaque salle multimédia est équipée de 20 postes de travail.

Et c'est pas tout, on y trouve également une imprimante, un vidéo projecteur, un serveur, un modem, un switch et quatre ventilateurs.