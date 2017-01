PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES : Le PDS en ordre de bataille à Thiès

Dans la capitale du rail durant le weekend, les membres du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (PDS) ont rencontré toutes les sections des trois communes (Est, Ouest et Nord). Selon Amadou Sall, le message est un discours de remobilisation, d’organisation, d’animation et de reconstitution du parti. Un mot d’ordre pour se mettre en ordre de bataille en vue des prochaines échéances, notamment les législatives.

Pour ce responsable libéral, l’ancien Président de la République entend sonner la fin de la récréation au sein de sa formation politique. « Abdoulaye Wade a chargé le Comité directeur du parti de sillonner tous les départements et communes du pays, pour porter son discours ».

Et d’indiquer que le message est aussi un appel à la mise en place des instances provisoires au niveau des militants.

Il a été également question de faire un état des lieux, discuter avec eux, voir les difficultés du parti dans chaque localité, repérer les instances qui ne marchent pas et donner des instructions par rapport aux résultats constatés. Amadou Sall précise que la même consigne doit être respectée dans toutes les sections du PDS. Il ajoute que la finalité est de mettre en marche et en ordre de bataille le parti et l’engager victorieusement aux prochaines échéances. Il a d'ailleurs exhorté ses camarades à faire preuve d’abnégation, de continuer le combat et de travailler à la base.