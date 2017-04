PROCÈS EN APPEL : Hissène Habré condamné à la prison à perpétuité

L’ex-chef de l’État tchadien Hissène Habré a été condamné en appel à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité par les Chambres extraordinaires africaines (CAE), a déclaré jeudi 27 avril le président de la Cour d’assises d’appel, le juge malien Ougadeye Wafi.



Le tribunal spécial, basé à Dakar et créé en vertu d’un accord entre l’Union africaine (UA) et le Sénégal, où Hissène Habré s’était exilé, a donc confirmé la peine infligée en première instance à l’ancien dictateur. La Chambre d’appel fixe le montant global des dommages à 82 milliards 290 millions F CFA.



Verdict définitif



Le 30 mai 2016, Hissène Habré avait été condamné en première instance à la prison à vie pour crimes contre l’humanité. Fin juillet, l’ex-chef de l’État avait été condamné à indemniser ses victimes en versant jusqu’à 20 millions de F CFA (plus de 30 000 euros) par personne.



Ce verdict est définitif et clôt des années de procédure. Hissène Habré devra purger sa peine au Sénégal, où il s’était réfugié après sa chute du pouvoir fin 1990, ou dans un autre pays de l’UA.