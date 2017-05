" PRIX MACKY POUR LE DIALOGUE EN AFRIQUE " - Le CIRID démarre la promotion par la Côte-d'Ivoire

Lors de sa visite en Suisse, le Président de la République du Sénégal avait été distingué et félicité par le Centre Indépendant de Recherches et d'initiative pour le Dialogue, eu égard aux efforts fournis dans la mise en place au Sénégal d'un Dialogue politique et social consistant. Le CIRID instituait ainsi '' le Prix pour le Dialogue en Afrique '' qui porte désormais le nom de Macky Sall.



La cérémonie s'était tenue au palais des Nations-Unies sous la présence de plusieurs ambassadeurs.



Un communiqué, nous parvenant, annonce que la phase - promotion de ce prix est entamée en Côte-d'Ivoire depuis le 9 et se poursuivra jusqu'au 12 mai prochain. La délégation dirigée par le Président de la structure Hakizimana aura le privilège de rencontrer diverses personnalités dont Monseigneur Simon Ahouana de la CONARIV, l'Imam Ibrahima Koné du POECI ...



Le prix a été institué pour consacrer les initiatives prises par le Président Sénégalais dans le sens de calmer le climat socio-politique au Sénégal. Ces initiatives sont, entre autres, la tenue d'un dialogue de manière volontariste, l'institution du 28 mai en journée du dialogue national et la mise en place du Haut Conseil du Dialogue Social.





Le CIRID est une institution créée en 1996 et basée à Genève. Elle bénéficie d'un statut consultatif auprès des Nations-Unies. Son objectif est de stimuler la naissance et la consolidation d'un esprit d'écoute endogène et de tolérance mutuelle favorable à la résolution des conflits.