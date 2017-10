PRIX DU KG D'ARACHIDE FIXÉ À 210 frs - Abdou Ndiaye invite l'opposition à ne pas ' moisir ' dans le désespoir

''La décision du Gouvernement Sénégalais de porter le prix du kilogramme d'arachide à 210 francs dans le cadre de la campagne de commercialisation devrait vivement être saluée par la classe politique nationale '', c'est du moins, l'avis du coordinateur de l'Apr de Keur Maba Diakhou dans le département de Nioro. À en croire Abdou Ndiaye, '' l'opposition attendait tranquillement de connaître le prix fixé pour crier au scandale. '' Malheureusement, confie le leader politique, '' le Président Macky Sall a, encore, répondu avec brio aux attentes des paysans du Sénégal et particulièrement du Saloum qui nous ont fait savoir depuis que l'information a parcouru les médias, qu'ils étaient extrêmement satisfaits. ''

Abdou Ndiaye de se féliciter du fait que la tarification ait été faite de manière consensuelle avant d'inviter le Gouvernement à une validation rapide.



'' L'Etat a prouvé une fois de plus qu'il a une vision positive par rapport à l'agriculture. Nous nous réjouissons aussi de la décision du Président de la République de régler les dettes à temps, de s'engager à donner au monde paysan des semences de bonne qualité et en quantité suffisante et d'avoir provoqué une discussion autour des taxes '', tonnera le chargé de mission à la Présidence....