PRIME AUX LIONS - Momo Diamé écarté... Matar Bâ explique

L'actuel sociétaire de Newcastle et ancien capitaine des Lions ne recevra, mathématiquement, pas de prime suite à la qualification de l'équipe nationale du Sénégal à la coupe du monde. C'est le ministre Matar Bâ qui le dit en filigrane dans le Grand Jury de ce dimanche.



Pour le ministre des Sports : '' ce n'est même pas raisonnable qu'on puisse penser que tous ceux qui ont joué depuis 2 ans puissent en bénéficier. '' Et c'est expressément que Matar Bâ donnera l'exemple de Mouhamed Diamé qui, dit-il, a pris part au début du tournoi avant de raccrocher.





Il précisera tout de même que des primes spéciales seront accordées au prorata des matches joués. C'est ainsi que des Lions pourraient se retrouver avec une quarantaine de millions au moment où d'autres n'auront droit qu'à 5 millions par exemple.



Le ministre de marteler que les cibles sont les joueurs et l'encadrement technique. Son démenti par rapport aux rumeurs de frustrations au sein de la tanière sera formel. '' Il n'y en a aucune. ''