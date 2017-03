PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES 2017 : Le porte-parole de François Fillon démissionne

"Organisateur de la primaire, j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de François Fillon", écrit-il sur Twitter, rejoignant ainsi la longue liste des défections depuis mercredi parmi les soutiens de l'ex Premier ministre, mis en cause avec des membres de sa famille dans une affaire d'emplois présumés fictifs.



Défections en cascade



M. Fillon doit faire face à de nombreuses défections dans son équipe de campagne et à des appels à son retrait. Outre son porte-parole, François Fillon a en effet perdu depuis mercredi son trésorier de campagne (Gilles Boyer), son directeur-adjoint de campagne (Sébastien Lecornu), son représentant pour les affaires internationales (Bruno Le Maire), ainsi que de nombreux élus de poids et petites mains de campagne. La démission de son porte-parole Thierry Solère pourrait désormais lui porter le coup de grâce.