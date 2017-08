PRÉSIDENTIELLE 2019 - BBY de Latmingué installe déjà son comité électoral

Sous la houlette du mandataire Communal de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections législatives, Latmingué a déjà fini d'installer son comité électoral en direction de la présidentielle 2019 aux fins de réélire aisément le Président Macky Sall. Selon le docteur Macoumba Diouf qui conduisait la réunion d'évaluation de la campagne électorale menée pendant trois semaines pour l'élection des députés, il s'agit désormais de maintenir la dynamique au niveau interne.



'' On s'est accordé à travailler à la massification de la coalition. L'esprit Benno nous poussera à travailler dans la concorde et à attirer tout le monde. Nous sommes d'accord à aller ensemble à la prochaine joute Présidentielle. Pour cela, nous nous sommes engagés à combattre toute tentative de division de la coalition ou de distraction de ses composantes. Il s'agira de poursuivre le travail abattu lors des élections législatives du 30 juillet 2017 et c'est ce travail qui nous valu ces excellents résultats​. ''



Macoumba Diouf évoquera le schéma qui a été adopté lors des législatives et qui a été, selon lui, la clef du succès. '' Suite à l'application stricte des instructions que j'ai reçues du Président Macky Sall et qui s'agissait d'inclure l'ensemble des formations politiques alliées ...13 entités politiques au total, nous avons impliqué l'ensemble des acteurs de notre commune. Nous avons eu l'une des coalitions les plus complètes et les plus fortes de la région... ''