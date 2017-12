PRÉSIDENTIELLE 2019 - ' And Ak Abdoulaye Sylla Falaat Macky Sall ' de Mbacké donne la clef du succès à Touba

Sous la houlette de Séga Sy, ancien responsable politique de l'Afp et désormais leader politique de l'Apr dans le département de Mbacké, une nouvelle structure politique a été mise en selle pour réélire le Président Macky Sall. À en croire l'initiateur, Touba et Mbacké ont besoin d'une forte personnalité publique pour renverser la tendance. Ainsi, Séga Sy de juger urgente '' l'implication de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla, patron de l'entreprise Ecotra, dans l'effort politique à déployer en vue de la réélection du Chef de l'État. '' À le croire, depuis la débâcle des élections législatives '' rien ne bouge'' à cause d'une léthargie profonde, d'un manque de cohésion et d'un réel besoin exprimé par la base, de changer la classe politique locale.



'' Nous avons décrypté le message du Président Macky Sall lors de sa dernière visite à Touba. Nous l'avons entendu rappeler que malgré tout ce qu'il fait dans notre département, il continue à perdre les élections. C'est pourquoi nous avons décidé de relever le défi. Et, nous ne saurons le faire sans le soutien d'un homme comme Abdoulaye Sylla. Déjà, il s'est illustré par des actions sociales de grande envergure au profit de la population avant de mettre à la disposition du dernier Magal un important lot de matériel de nettoiement. ''



Présent dans la salle, le docteur Alioune Sylla a tenu à marteler que la structure n'est installée pour combattre aucun groupe de Benno et aucun responsable politique de l'Apr au niveau départemental.