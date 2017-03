PRÉSIDENTIELLE 2019 - Aminata Tall sort « les gros moyens » et promet de « plumer » l’opposition.

D’attaque pour réussir le pari de la réunification de toute l’Apr autour de l’objectif de donner au Président Macky Sall, une majorité à l’Assemblée Nationale et de le réélire en 2019, Aminata Tall semble s’être engagée à « rendre la vie dure » à l’opposition du département de Diourbel. Elle a, en effet, sorti le grand jeu en plumant la gauche de plusieurs de ses leaders au niveau local. Ainsi, le Pds a été délesté de 10 de ses responsables à Patar au moment où le Ps perdait, toujours dans cette commune, 3 responsables dont un chef de village tout comme le Bokk Gis-Gis et le Rewmi qui ont été aussi lesté de leur leader local.

Le même scénario a été reproduit à Dank Sène où 3 responsables libéraux, 6 rewmistes et un de l’Apr ont plié bagages. Cette situation n’a pas manqué de provoquer la colère de toute l’opposition qui ne tardera pas de réagir, selon nos sources.



Autres faits majeurs… La présidente du Conseil économique, social et environnemental a installé un dispositif pour permettre aux Diourbellois de s’inscrire massivement sur les listes électorales. Selon Diégane Guèye, des ordinateurs, des photocopieuses, des cars ont été mis à la disposition des populations, par la présidente du CESE pour faciliter les opérations d’inscriptions. Cela a contribué, selon Talla Ndoye, responsable politique et préposé à gérer la maison de liaison installée pour centraliser les actions des leaders de l’Apr, à augmenter le collège électoral jadis stagnant à un peu plus de 50 000 citoyens. A la date du 10 mars, 64 324 personnes se sont inscrites sur les listes à Diourbel, selon des sources officielles.



Amadou Thierno Diop, responsable Apériste, de marteler qu’il s’est agi pour l’Apr, de taire toutes les querelles et de dérouler une démarche solidaire entre leaders Républicains sous la houlette d’Aminata Tall. L’objectif sera, dit-il, de mettre les atouts de leurs côtés pour gagner largement les législatives et la présidentielle.



Chose qui ne sera pas aisée, si l’on en croit l’opposition qui travaille, dit-on, à enclencher une dynamique unitaire contre la coalition au pouvoir. Affaire à suivre…