PRÉSIDENTIELLE 2017 – « Le Premier tour aurait eu lieu dimanche, et Macky aurait gagné sans difficulté » , selon Sophie Ndiaye Cissokho

Si tout c'était passé comme prévu initialement, les Sénégalais auraient été ce dimanche 26 février 2017 dans les urnes en train d’élire leur Président de la République. Il se serait agi de confirmer le Président Macky Sall à son poste ou de le remplacer à l’issue d’un premier tour ou, au besoin, au terme d’un second tour. Entre temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et la présidentielle, aux détours d’un référendum, l’élection a été reportée à 2019. Considération faite de tout ce qui précède, la Secrétaire politique des femmes de Benno Bokk Yaakar estime qu’ « il n'y aurait pas match entre le Président Sall et l’opposition ». Pour Sophie Ndiaye Cissokho « Macky aurait battu à plate couture ses adversaires pour deux raisons principales ».







La responsable politique de Djeddah Thiaroye Kaw, actuellement à Mbacké Kajoor pour les besoins du magal, de poursuivre : « les réalisations sont innombrables. De la couverture maladie universelle à l’octroi de financements aux jeunes et aux femmes en passant par la construction d’autoroutes comme Ila’a Touba, de routes secondaires, de forages dans les villages, d’hôpital sur la route de Darou Moukhty, le Président Macky Sall avait déjà fini de prendre une avance considérable sur ses adversaires. Par conséquent, il n' aurait eu aucune difficulté à passer dès le premier tour ». Sophie Ndiaye Cissokho de poursuivre : « il faut ajouter à cela la situation de crise qui caractérise l’opposition. Les leaders ne s’entendent pas. Ils ont un problème de leadership. Aujourd’hui, il n'y a pas d’opposition capable de rivaliser avec le régime en place. Ajoutons à cela, la question de la mauvaise gestion financière des collectivités que certains d’entre eux dirigent ».