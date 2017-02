PRÉSIDENCE : Yoro Ba nommé Conseiller spécial

Le président du Mouvement NAFORE, Yoro Ba, adjoint au mairie de Dakar a été nommé Conseiller spécial de la présidence par Macky Sall.

Une nomination que le concerné, compagnon de Talla Sylla et ancien président de Jëf Jël, prend avec honneur et croit pouvoir être d'un grand apport avec des fiches techniques de haute facture et être ainsi utile au pays.