PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DE L'UA : Abdoulaye Bathily reçu par le président guinéen Alpha Condé

Amener le continent (africain) vers une croissance sociale, politique, économique et culturelle ;

Renforcer les capacités de l’institution (UA) à délivrer sa mission en rendant ses organes plus performants et efficaces. ;

Rétablir la confiance des Africains en l’Union Africaine ;

Faire de l’UA, un instrument davantage capable de promouvoir la démocratie, la paix, la prospérité pour les peuples africains ;

Inspirer un plus grand leadership sur le continent ;

Défendre les intérêts du continent sur la scène mondiale.

Agé de 70 ans, ancien ministre, ancien député, universitaire et médiateur dans plusieurs crises sur le continent africain, Abdoulaye Bathily justifie sa candidature par le besoin de faire profiter à l’Union Africaine la moisson d’expériences qui est la sienne. "Ma candidature n’est pas quelque chose de circonstanciel, de fortuit pour servir une cause spécifique, personnelle ou d’un pays. Si je veux servir aujourd’hui le continent Africain, c’est le couronnement d’une activité que j’ai menée pendant des décennies. La présidence de la commission de l’Union Africaine est une plateforme unique qui me permettrait de continuer d’exercer mon engagement, mon expérience et mon expertise au profit du continent et de réaliser le rêve d’une Afrique où les Africains détiennent les clés de leur destin et de leur dignité" a t-il déclaré.Tout naturellement présenté par son pays, il se définit cependant comme un candidat de la CEDEAO dont les ambitions est de servir l’ensemble du continent sans distinction. Il a soutenu que "Je ne peux dire aujourd’hui que je suis candidat du Sénégal, mais candidat de la CEDEAO. Je suis de nationalité sénégalaise mais l’Afrique est mon pays. Par conséquent, je suis prêt et déterminé à prouver mon engagement à réaliser les décisions de l’assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement pour le bénéfice de notre continent"Quant à ses ambitions pour l’Afrique, il s’en remet à la vision de l’agenda 2063 dont les professions de foi, au nombre de six, sont les suivantesEt pour atteindre ses objectifs, le candidat de l’Afrique de l’ouest se donne une stratégie qui, elle-même, ne manque pas d’ambition de "Bâtir sur notre vision et nos aspirations collectives, passer d’une union des Etats à une union des peuples, réaffirmer le leadership de l’Union (africaine) dans toutes les affaires internationales, faciliter l’intégration régionale et continentale et enfin optimiser nos ressources collectives."Il est à rappeler que c’est en marge du 28ème sommet de l’Union africaine, les 30 et 31 janvier 2017 que l’on élira le ou la président(e) de la commission, au même titre que le président de l’institution que brigue Alpha Condé. A l’occasion, Abdoulaye Bathily affrontera la Kényane Amina Mohamed, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, l’Équato-guinéen Agapito Mba Mokuy et le Botswanais Pelonomi Venson-Moitoi rappellent nos confrères de ledjely.com.