PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR LA 13 ÈME LEGISLATURE : Des jeunes de l'APR «limogent» Moustapha Niasse

Des jeunes de l’Alliance pour la République ne veulent plus du président Moustapha Niasseà la tête de l’Assemblée nationale sous la 13e législature. Réunis le samedi 24 décembre pour faire le point sur leur programme de rappel des troupes et de remobilisation des militants en vue des prochaines joutes électorales, les jeunes membres de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) du département de Rufisque ont plaidé une alternance générationnelle à la tête de l’hémicycle. Dans un communiqué rendu public à la sortie de cette rencontre, les poulains du président Sall dans la vieille ville, tout en soulignant que le patron de l’Alliance des forces de progrès (Afp) a fait preuve de loyauté et de constance auprès du président Macky Sall depuis 2012», réclament tout de même le remplacement de celui-ci par un militant issu de leur parti.



Selon eux, le président Moustapha Niasse «a fait son temps et il doit se retirer pour servir l’État à d’autres sphères publiques» après avoir « goûté » à tous les régimes, en tant que «directeur de cabinet sous Senghor, plusieurs fois ministre sous Diouf, Premier ministre sous Wade, président de l’Assemblée nationale sous Macky Sall». «Vu son âge de 70 ans révolus, Moustapha Niasse se doit d’être plus en retrait et de laisser la place aux plus jeunes et les accompagner», insistent encore les jeunes de la Cojer de Rufisque.



Poursuivant dans leur texte, Balla Diop, coordonnateur de la Cojer de Rufisque et ses camarades ont tout de même tenu à préciser qu’ils ne réclament nullement le départ de l’Afp de la mouvance présidentielle. «Cela ne voudrait pas dire que son parti, l’Afp, et lui doivent sortir de la coalition Bby. Bien au contraire, ils doivent y rester et, dans le cadre de la gouvernance collégiale, garder le même nombre de députés, gérer des portefeuilles ministériels et des directions générales et Moustapha Niasse vu son expérience, peut être ministre conseiller du président de la République», souligne la Cojer de Rufisque. Loin de s’en tenir là, ces jeunes républicains plaident également pour l’investiture au minimum de 80 militants de l’Apr sur les listes nationales et départementales de Bby pour la 13ème législature.



«Pour la première fois dans l’histoire, c’est durant la 12ème législature au Sénégal qu’on a vu un parti politique au pouvoir qui n’a pas la majorité à l’Assemblée Nationale ; ce qui est une incohérence et une aberration politiques. Le Président Macky Sall a assez fait preuve de magnanimité et de mansuétude doublées d’une confiance aveugle à nos alliés de Bby en leur permettant d’avoir le maximum de députés possible, au tour de ses alliés de lui rendre l’ascenseur. Nous demandons à ce que le prochain Président de l’Assemblée Nationale soit issu des rangs de l’Apr qui doit avoir au minimum 80 députés pour la 13ème législature».



Sud Quotidien