PREMIÈRE SESSION DU HCCT : Démarrage effectif des activités

La première session du Haut conseil des collectivités territoriales s’est tenue hier. Une rencontre qui, selon son président Ousmane Tanor Dieng, peut être considérée comme celle marquant le démarrage effectif de leurs activités. Et qu’elle doit constituer une occasion idéale de s’approprier des missions de veille, d’écoute, d’analyse et de proposition de nouvelles stratégies de développement territorial.

« En décidant, le 20 mars 2016, de faire figurer la réforme de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques, parmi les quinze points soumis au référendum, le Président de la République M. Macky Sall a mesuré à sa juste valeur l’impérieuse nécessité pour notre pays de s’engager résolument dans la gouvernance locale et le développement territorial », a-t-il poursuivi dans son discours.

« En choisissant cette option en rupture avec les politiques antérieures, il est conscient que le chemin pour y arriver ne serait pas de tout repos. Inverser des tendances favorables au centralisme et à une gouvernance top-down est en effet un pari sur l’avenir mais aussi sur nos capa- cités à surmonter tous les obstacles qui entravent l’évolution de notre pays vers le développement et le progrès social. Son intime conviction est que le Sénégal ne saurait s’engager dans la voie de l’émergence si des pans entiers de notre pays se trouvent écartés du processus de développement par le simple fait qu’ils ne sont ni de Dakar, la capitale, ni des grandes capitales régionales. »

Et d’ajouter : « En choisissant cette option d’un nouveau pro- jet de société fondé sur la justice et l’équité territoriale dans la répartition des pouvoirs, des compétences et des ressources, il a pensé à nous qui, par nos initiatives, nos idées et nos conseils, pourrons accompagner et encadrer le processus. Une innovation majeure comme celle-là ne saurait être menée sans des hommes et des femmes de qualité, expérimentés et compétents, capables de nous permettre d’accélérer la cadence des réformes territoriales, nécessaires à la mise en œuvre concrète des politiques publiques et en particulier du Plan Sénégal Emergent. »

Pour Tanor, c’est pour engager cette innovation majeure dans la gouvernance locale et dans le développement territorial qu’il a institué, à l’installation dudit Conseil.

Cette instance, en tant qu’assemblée consultative qui a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d’aménagement et de développement du territoire, constitue, à ses yeux, le maillon qui manquait assurément à la chaine de réformes sur la décentralisation.

Selon lui, « le Président de la République et la majorité des citoyens qui nous ont fait confiance pour accompagner l’acte III de la décentralisation attendent de nous que nous croisions nos regards à travers des réflexions nourries en vue de formuler des réponses pertinentes et opportunes aux interpellations des territoires. Comme en atteste, au demeurant, la composition de notre assemblée où tous les profils, toutes les compétences et toutes les trajectoires se retrouvent pour mettre en synergie leurs savoirs et leurs savoir-faire dans une approche à la fois inclusive, participative et multi- sectorielle. »

L’ordre du jour proposé comprend un atelier de mise à niveau de l’ensemble des Hauts Conseillers pour renforcer nos capacités sur les missions de l’Etat dans un contexte de dé- centralisation et sur les missions, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil.

« Cette activité, outre, qu’elle nous permettra d’avoir une vision claire et commune de ce qui est attendu de nous, sera l’occasion également pour discuter et partager sur les voies et moyens qui nous permettront de satisfaire les at- tentes des autorités publiques », soutient Ousmane Tanor Dieng.

Qui poursuit : « la compréhension de nos missions et de notre méthodologie de travail peut nous servir à identifier les axes sur lesquels devrait porter notre réflexion au cours de cette année et de celles à venir. C’est pourquoi, le deuxième point de notre ordre du jour va porter sur l’élaboration, de manière concertée et consensuelle d’un plan stratégique sur la durée de notre mandat. Ce plan stratégique devrait être bâti autour d’une vision commune déclinée en axes regroupant des activités à dérouler sur la base de nos domaines de compétences.

L’élaboration de ce plan stratégique doit se faire avec une attention toute particulière car à l’heure du bilan, les résultats obtenus seront à l’image de la pertinence des thèmes re- tenus et du respect par chacun d’entre nous du code de conduite dégagé pour encore une fois, une coproduction de qualité. »

« Après avoir partagé ensemble nos missions et notre fonctionnement, après avoir arrêté notre programme de travail, arrive le moment de la mise en œuvre en confrontant quelques activités choisies dans le plan stratégique à la réalité de nos missions et de notre méthodologie de travail. A cet effet, le troisième point de l’ordre du jour porte, pour coller à la réalité du moment, sur la contribution à l’amélioration de l’Acte 3 de la décentralisation en vue de donner la position de notre Institution sur cette thématique majeure de réforme qualitative de l’Etat sénégalais », déclare le Secrétaire général du Parti socialiste.

Pour lui, donc, l’ancrage constitutionnel du HCCT est assurément un acte important de confiance en la décentralisation. « Les Sénégalais attendent de nous que nous soyons des acteurs essentiels de cette grande espérance en ouvrant des passerelles entre l’Etat et les Collectivités territoriales, entre les élus locaux et les acteurs à la base », affirme-t-il avant d’inviter chacun des membres à travailler pour faire de l’aménagement et du développement territorial plus qu’un instrument du pouvoir central, un outil de planification ascendante mis à la disposition des pouvoirs locaux.