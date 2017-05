PREMIER JOUR DU RAMADAN À TOUBA - Des petites-filles de Serigne Touba offrent des ndogous

''Mounawiroul Bounyane '', une association qui regroupe des petites filles de Serigne Touba aura été, cette année, la première structure religieuse à apporter sa contribution à la Dahira ''Mouqadimatoul Khidma '' . Cette dernière se chargeant depuis plusieurs années de donner des ndogous aux populations déshéritées et autres musulmans de passage dans la ville sainte. Il s'agit de mets offerts dans la grande mosquée à près d'un millier de personnes par jour au moment de la rupture du jeûne. Sokhna Mously Sall et ses collaboratrices ont ainsi choisi le premier jour du ramadan pour apporter leur participation, sacrifiant à une tradition.



Face à la presse, la petite fille de Serigne Fallou dira inscrire ce geste dans le devoir qui incombe aux uns et autres de faire preuve de solidarité au profit de son prochain.



Abdou Khadre Niang, Président de la commission sociale de '' Mouqadimatoul Khidma '' de se réjouir de cette action de bonne volonté, non sans rappeler que l'année dernière, les dépenses consenties à cet effet avoisinaient la somme de 30 millions de francs...