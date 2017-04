PREMIER FACE-À-FACE ENTRE GRIS BORDEAUX ET BALLA GAYE 2 : La tension monte déjà

«Tu es classé parmi les lutteurs les plus indisciplinés de l’arène ». Cette déclaration choc est de Gris Bordeaux. La cible : Balla Gaye 2, son prochain adversaire.

Battu dernièrement par Modou Lô (Rock Energie), le Tigre de Fass fera encore face à un champion du CLAF. Il n’est pas pour autant intimidé par l’allure de l’ex Roi des arènes. « Il fait partie des lutteurs qui ne font que parler. J’ai pris ce combat pour le battre et lui clouer le bec. Tu as intérêt à être cool, sinon... », a-t-il dit sur un ton ferme. « Beaucoup de gens – 90% des Sénégalais – croient que je vendange mes combats. Fass est une grande écurie, je leur demande de faire ce qu’ils faisaient auparavant afin que je puisse rentrer avec la victoire », suggère-t-il ensuite.

Accompagné entre autres par Sa Thiès, le récent tombeur de Ness (Lansar), le leader de l’école de lutte Balla Gaye 1 ne s’est fait pas attendre. « Tu n’oses pas tenir devant moi ce genre de propos dans la rue », lâche-t-il avant de tancer le Fassois : « Je suis technique, plus bagarreur et plus fort que toi. N’essaye même pas d’imaginer le contraire. Les amateurs ont toujours attendu notre confrontation. Ça fait longtemps qu’on en parlait. Cette fois-ci, ça va chauffer pour toi. Tu as enfin du lourd en face de toi et tu le sais.»

Plus tard, Balla Gaye 2 se lève et l’invite à donner un avant-goût aux téléspectateurs. Son vis-à-vis refuse de répondre à la « provocation ». Le ton est ainsi donné dans ce combat prévu le 1er janvier 2018. Ficelé avant-hier par le promoteur Luc Nicolaï, il laisse imaginer une riche saison 2017-2018.