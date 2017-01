POUR LE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ET DE LA SÉCURITÉ EN GAMBIE : La Cedeao, l'Union Africaine et les Nations Unies exhortent les forces de l’ordre à prêter main forte au président Adama Barrow

Ayant accédé à la magistrature en vertu de son élection présidentielle du 1er décembre 2016 et conformément à la Constitution de la République de Gambie, le Président élu Adama Barrow a prêté serment, hier, plus précisément à l’Ambassade de la Gambie au Sénégal.

Aussitôt après cette cérémonie solennelle, la Commission de la CEDEAO, l'Union Africaine et les Nations Unies lui ont adressé un message de félicitations. Ces organisations internationales ont également exhorté « les Forces de l'ordre à observer la neutralité et le comportement républicain et à prêter main forte au Président Barrow, pour maintenir l'ordre public et la sécurité indispensables à la stabilité et au développement du pays. » Mieux, elles ont affirmé leur engagement à continuer d'accompagner la Gambie dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit.

« La Commission de la CEDEAO, l'Union Africaine et les Nations Unies félicitent également le peuple gambien qui a fait preuve de patience, de discipline, de maturité et de détermination pour défendre la volonté populaire exprimée lors des élections présidentielles du 1er décembre 2016 et durant la crise post-électorale », lit-on dans le document.

Qui informe également que « La Commission de la CEDEAO, l'Union Africaine et les Nations Unies saluent encore une fois l'indépendance, le professionnalisme et la volonté des membres de la Commission électorale indépendante de la Gambie et de tous les partis politiques pour avoir fait preuve de la maitrise nécessaire afin de favoriser la tenue de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016. »

Ces organisations internationales n’ont pas manqué de saluer « le leadership et l'engagement manifestes de Son Excellence Mme Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente de la République du Libéria et Présidente de la Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement de la CEDEAO, ainsi M. Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigeria et Médiateur de la CEDEAO, et Son Excellence M. John Dramani Mahama, ancien Président de la République du Ghana et Co-Médiateur, pour les efforts qu'ils ont menés dans le but de résoudre la crise post-électorale en Gambie dans le plein respect de la légalité constitutionnelle et le transfert pacifique du pouvoir.»

Elles ont, dans le même ordre d’idées, lancé un appel au président Adama Barrow afin qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires en vue de renforcer l'unité nationale, la concorde sociale et la paix en Gambie pour relever les défis socio-politiques et économiques qui ont entravé le recul de la pauvreté dans le pays.