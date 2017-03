POTOU - Ce quai de pêche que le Président Sall a inauguré

Le Président de la République du Sénégal a, comme annoncé, procédé ce jeudi 30 mars à l'inauguration du quai de pêche de Potou. Un projet financé à hauteur de 400 millions de francs cfa. Il était en compagnie de plusieurs personnalités de l'État dont le Premier Ministre et le ministre de la pêche.



Il s'agit d'un ouvrage qui comporte plusieurs aménagements dont, principalement, un bloc guichet, un poste de garde, un bloc administratif, un bloc vestiaires, un bloc de 30 abris moteurs, un débarcadère, un laboratoire de contrôle sensoriel des produits halieutiques, un parking pour camions frigorifiques, un forage, un réseau de nettoyage et d'assainissement, un système autonome d'éclairage solaire photovoltaïque...



Dans le laboratoire de contrôle, il est à noter l'érection d' une zone de traitement de poissons,d'une autre de traitement de céphalopodes, d'une façade congélation, réfrigération et livraison, d'un double sas avec pédiluves, vestiaires, sanitaires, sortie parking et enfin d'une zone de vente locale d'espèces nobles. Potou se situe dans le Gandiol à environ 35 kilomètres de la commune de Louga.