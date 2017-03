PORTUGAL : Mourinho a présenté ses excuses à Ronaldo

Lors de l’Euro 2016, le Portugal a remporté son premier titre majeur en disposant de l’équipe de France (1-0, ap) en finale. Capitaine de cette nation, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 22 matchs et 19 buts en Liga cette saison) a pris une petite revanche sur son ancien coach José Mourinho en gagnant ce tournoi continental. En effet, lors d’une dispute entre les deux hommes dans le vestiaire des Merengue, le technicien lusitanien avait lancé à son joueur que la sélection portugaise n’allait jamais rien gagner sans lui sur le banc, alors que CR7 assurait qu’il allait mener son équipe vers un trophée. Et selon les informations du média ibérique Don Ballon, l’actuel entraîneur de Manchester United a pris son téléphone l’été dernier pour féliciter Ronaldo pour ce titre et a profité de l’occasion pour présenter ses excuses. Sur ce coup, Mourinho a été beau joueur !