POPENGUINE / MESSE SOLENNELLE DU PÈLERINAGE : La Vierge Marie présentée en modèle d’éducatrice qualifiée

La messe solennelle du pèlerinage marial s’est déroulée devant des dizaines de milliers de fidèles chrétiens. Entouré des évêques du Sénégal et d’une dizaine de prêtres, Mgr Jean Pierre Bassène a développé le thème de cette 129e édition : « Marie, mère et éducatrice : modèle pour nos familles et nos communautés ». Le prélat a ainsi présenté Marie comme modèle pour toutes les familles car, a-t-il soutenu, elle est capable de s’adapter à toutes les situations.

Selon Mgr Bassène, il existe dans beaucoup de familles sénégalaises, des parents qui peuvent, à l’image de Marie, être présentés comme des modèles. Ces parents, a-t-il indiqué, sont à base de la réussite de leurs enfants. A l’inverse, a fait savoir Mgr Bassène, nombreuses sont ces personnes à souffrir de la malchance d’être issues d’une famille désunie ou mono parentale ayant pour conséquence, la carence d’une éducation adéquate à laquelle ils avaient tous les droits. Le prélat a ainsi dénoncé la montée de la délinquance et de la violence dans nos communautés. Cette violence, a-t-il soutenu, est due en grande partie à la démission de la société en matière d’éducation collective.

Poursuivant son discours, Mgr Jean Pierre Bassène a magnifié l’humilité de Marie. Une humilité qui, à son avis, signifie sa dépendance totale à Dieu de qui elle tient l’existence de l’être. Et de préciser que Marie, mère éducatrice, se reconnait de Dieu comme l’enfant se reconnait de celui qui lui a donné la vie, tout en demeurant lui-même comme individu, une personne libre et responsable. Pour l’évêque de Kolda, la foi de Marie, son humilité et sa disponibilité font d’elle une éducatrice qualifiée, et ce d’autant qu’elle a eu l’insigne mérite, avec Joseph, d’avoir la charge de l’éducation de Jésus. La Vierge Marie reste, selon Mgr Bassène, une femme de tous les temps. Pour le célébrant, Marie est capable de s’adapter aux situations et événements de la vie, de les analyser, pour en tirer toujours meilleur parti, à la lumière de sa foi et sous l’éclairage de l’Esprit Saint qui demeure en elle...