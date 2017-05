POPENGUINE : Abdoulaye Daouda Diallo s'engage auprès de l'Eglise

Les questions de la sécurité, du réseau hydraulique et électrique, de la santé, de l’hygiène et de l’assainissement, entre autres, ont été abordées au cours du Crd présidé ce mercredi par le ministre de l'intérieur en présence des membres du comité d’organisation. Abdoulaye Daouda Diallo qui est revenu sur le caractère important du pèlerinage marial de Popenguine pour les fidèles catholiques a pris un certain nombre de mesures pour veiller à ce que cette 129ème édition du pèlerinage soit ‘’un succès’’. Le ministre rappelle aussi l'engagement du gouvernement pour moderniser la ville sainte de Popenguine...