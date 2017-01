POLITIQUE - Les Jeunes de Keur Maba Diakhou « valident » les chiffres du ministre Mame Mbaye Niang et cognent le Cndes

Les chiffres du ministre Mame Mbaye Niang livrés ce week-end par rapport au nombre d’emplois réalisés depuis 2012 sont largement contestés par le Conseil national des dirigeants d’entreprises du Sénégal. Il s’agirait de supercherie, selon Birane Yaya Wone. Un commentaire qui n’a pas laissé de marbre les jeunes Apéristes de Keur Maba Diakhou Bâ, dans le département de Nioro. Sous la houlette de leur leader Abdou Ndiaye, ils ont brandi les mêmes chiffres et tenté de fournir les preuves qui peuvent attester de la véracité des propos du ministre de la jeunesse.



« Tous les projets qui ont été déposés ont été financés. Les jeunes sont en mesure d’exhiber leurs chèques et nous validons les 234 000 emplois. Ceux qui démentent ces chiffres dont des politiciens qui cherchent le mal partout, perdent leur temps. Les financements vont continuer car l’Anpej a dans ses comptes plus de 2 milliards à donner. En plus de cela, il faut aussi ajouter les 4 milliards de financement prévus par le Papej. D’ici à la fin de 2017, il sera créé à travers les financements près de 15 000 emplois. Ceux qui parlent et qui doutent de la capacité du Président de la République de faire un bilan de plus de 500 000 emplois en fin de mandat en 2019 sont anxieux à cause des réalisations et de l’efficacité des programmes de lutte contre le chômage », fulminera le porte-parole. Les jeunes de Keur Maba Diakhou demanderont à leurs camarades de toutes les localités du Sénégal de sortir à travers la presse et de communiquer autour des chiffres réalisés au niveau local.