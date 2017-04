POLITIQUE - La rupture entre Wade et Samuel Sarr est-elle consommée ?

Pour le moins qu'il puisse paraître, Samuel Sarr a définitivement tourné le dos à Me Abdoulaye Wade. Les cartes de la rupture semblent avoir été étalées devant tout le monde à la levée du corps de la mère de l'ancien ministre de l'énergie.



Les signes avant-coureurs étaient déjà perçus. Aujourd'hui, tout semble clair. A la lumière de tout le temps que les deux hommes ont cheminé ensemble, il a été surprenant de n'entendre à aucun moment le nom de Wade prononcé. Autant dire que les orateurs ont tout fait pour l'éviter. Intriguant !... Surtout quand un homme comme Cheikh Tidiane Sy, considéré par certains comme le père de Samuel Sarr, n'ait pensé évoquer le nom de l'ancien Président de la République, malgré la longueur de son discours.



Étonnant aussi, lorsque Pape Samba Mboup et Farba Senghor, frondeurs récemment exclus du Pds, ont occupé les places de choix lors de la cérémonie. Ils étaient, en effet, tous les deux installés aux premières loges, à côté des émissaires du Président Macky Sall. Justement, une délégation du Chef de l'Etat, remarquablement forte avec des personnalités comme Bruno Diarra, Omar Youm, Abdou Mbow, Aminata Tall qui ont eu droit à tous les honneurs.



Mais encore... Cette attitude d'Oumar Sarr qui a refusé de prendre la parole, prétextant que le ministre d'État Cheikh Tidiane Sy avait déjà tout dit.



Il faut enfin relever ces faits non négligeables : le nom de la première dame qui a été ressassé comme un refrain, l'absence de Me Madické Niang actuellement à Doha pour des réglages sur lesquels nous reviendrons, le déplacement imminent du couple présidentiel chez Samuel. Des indices qui ne trompent pas...