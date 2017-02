POLITIQUE- La crise socialiste, version Keur Maba Diakhou !

Jusque-là très aphones sur la crise qui secoue le sommet du Parti socialiste avec la dualité Ousmane Tanor Dieng- Khalifa Sall, les socialistes de Keur Maba Diakhou, dans le département de Nioro, viennent de clarifier leur position et de consommer la scission. En réponse à la sortie de Coura Diallo qui a, récemment, appelé les socialistes de Keur Maba à se ranger derrière Khalifa Sall, une réunion d’urgence a été organisée samedi par le parti au niveau local. Pour Babacar Thiam et Amath Khady Fall responsables de la sous-section du Ps de ladite commune, « les propos de Coura Diallo n’engagent que lui ». Dans une déclaration commune, ils réaffirmeront leur « fidélité sans faille » à Ousmane Tanor Dieng et à Serigne Mbaye Thiam. « Cet homme qui a parlé n’est qu’un simple militant. Il n’est investi d’aucun mandat pour parler au nom de notre parti ici à Keur Maba Diakhou. Nous avons pris la résolution de nous conformer aux décisions du parti qui a élu Ousmane Tanor Dieng comme premier secrétaire et nous n’accepterons jamais d’être divertis par ses sorties sporadiques qui ne relèvent que de la politique politicienne ». Ces socialistes profiteront de l’occasion pour réaffirmer leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar.