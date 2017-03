POLITIQUE - L'ancien Pcr de Touba-Mboul plaide pour la réélection du Président Sall

Longtemps terne politiquement, Bassirou Diakhaté a refait surface pour soutenir le Président Macky Sall et travailler pour sa réélection. L'ancien Président de la communauté rurale de Touba-Mboul vient de mettre en place une structure baptisée '' Confédération Sopey Marième Faye Sall'' . En meeting dans la nouvelle commune, Bassirou Diakhaté déclare avoir ratissé large et réuni plusieurs mouvements. Ainsi a-t-il décidé de tendre la main à la coalition Benno Bokk Yakaar pour travailler solidairement avec elle.



La rencontre a aussi été l'occasion de marteler une doléance non encore satisfaite et pourtant longtemps ressassée. Il s'agit du goudronnage du tronçon de 25 kilomètres qui débouche sur Touba-Mboul. '' Serigne Mountakha Mbacké vient très souvent dans cette localité. Et il éprouve d'énormes difficultés. Rien que pour lui, ce tronçon devrait être bitumé. Nous avons, toutefois, espoir car, nous a-t-on dit, c'est inscrit dans le budget 2017 ", a confié Bassirou Diakhaté...