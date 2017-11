POLITIQUE/Khalifa Sall bénéficie du soutien des socialistes authentiques de Louga.

Les responsables et militants socialistes authentiques de Louga et une partie de l’opposition, soutiennent sans réserve le maire de Dakar, Khalifa Sall, détenu en prison depuis bientôt huit mois.

Ils ont exprimé ce soutien au cours d’un rassemblement tenu ce samedi à leur permanence au quartier Montagne de Louga, sous l’initiative de Mme Lika Diaw, coordinatrice des socialistes authentiques de Louga, acquis à la cause du maire de Dakar.

Ils ont saisi l’opportunité, pour dénoncer les conditions de détention de leur camarade Khalifa Sall et rejeter à bloc les accusations portées sur sa personne, en soulignant que Khalifa Sall est un otage politique qui apeure le pouvoir actuel et ses alliés, en sa qualité de futur challenger qui, si l’on n’y prend garde, risque de faire mal en 2019 au président Sall et ses alliés.

Ce qui pour eux, explique et justifie cet acharnement du pouvoir sur Khalifa Sall, maire de Dakar .

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.