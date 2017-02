POLICE/Opérations de sécurisation de grande envergure dans la capitale : 174 personnes interpellées

Le service régional de sécurité publique vient de lancer en ce jour 03 février 2017 depuis 10 heures, une vaste opération de sécurisation qui a investi les secteurs des grottes de la corniche Ouest et Est. Ce sont des éléments de la DIC, BIP, OCRTIS, GMI, SU, ENPFP et de ceux des différents commissariats d’arrondissement. Selon le commissaire central de Dakar Ndiarra SENE, les objectifs assignés ont été atteints avec Cent soixante quatorze (174) individus qui ont été interpellés au cours de cette opération diurne dont :

119 pour vérification d’identité

35 pour vagabondage

06 pour détention de chanvre indien (04 cornets).

04 pour détention et trafic

04 pour détention et usage collectif

01 pour détention d’arme blanche

01 pour ivresse publique et manifeste

02 pour attentat à la pudeur.

Concomitamment, des opérations de cet acabit ont lieu dans toutes les régions depuis 21 heures y compris Dakar en nocturne.



LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

DE LA POLICE NATIONALE