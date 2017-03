PODOR : Échanges de bons procédés entre Macky Sall et Aïssata Tall Sall ( IMAGES )

L’élégance républicaine, elle connait. Elle, c’est le premier magistrat de la ville de Podor. Malgré ses divergences politiques avec le président de la République du Sénégal, Aïssata Tall Sall n’a pas voulu rater la venue de ce dernier dans sa ville. Mieux encore, le maire socialiste de cette commune, a organisé en intelligence avec le ministre de l’Intérieur l’accueil populaire dont s’est félicité Macky Sall. Cerise sur le gâteau, le chef de l’Etat a été élevé au rang de citoyen d’honneur de la ville de Podor. Ce qu’il a bien voulu accepter tout en louant l’« esprit républicain » du député maire. « C’est le signe de grands Hommes. Vous avez fait montre de grandeur et de générosité », a entonné le président de la République.En revanche, cet échange de bons procédés entre Macky Sall et le maire de Podor n’a pas empêché ce dernier de décliner les préoccupations de sa ville au chef de l’exécutif. Ainsi, Aissata Tall Sall a plaidé pour l’aménagement de « notre Kolongal ». Le maire a aussi réclamé un bac du fleuve qui contribuerait à son avis, à rapprocher davantage les populations sénégalaises et mauritaniennes. « Podor veut la modernisation de son aérodrome. Podor veut l’édification et la construction de son Université virtuelle. Podor souhaite être érigée en région, une doléance de longue date des podorois. Nous vous demandons d’accéder à cette requête…», a listé le maire de Podor.Dans sa réponse, le chef de l’Etat a rassuré les podorois au sujet des requêtes formulées par leur maire. À l’en croire, la digue de protection sera étudiée quant à sa faisabilité. « Le bac doit être une possibilité puisque le ministre est là et il est chargé de ces question», a annoncé Macky Sall qui s’est cependant gardé de faire des promesses sur l’édification de Podor comme région.A souligner que l’artiste planétaire, Baba Maal a pris part à cet événement. Le chanteur hal-pulaar a plaidé pour l’union des cœurs à Podor. Pour symboliser cette volonté, Baba Baïdy Maal a offert au président de la République un cheval blanc.