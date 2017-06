PLANQUE D'ARGENT A L'ETRANGER : Me Madické Niang et ses pied-à-terre dans des immeubles à Montréal

S'il y a des responsables de l'ancien régime d'Abdoulaye Wade qui ont bien caché leur jeu, Me Madické Niang en serait un. Pendant que les autres responsables étaient poursuivis par la CREI pour enrichissement illicite, l'avocat et ancien ministre de la Justice est allé investir dans l'immobilier à Montréal.

Selon le bureau d'enquête du journal TVA Nouvelles de Montréal en collaboration avec Emmanuel Freudenthal, en 2012 le Gouvernement de Wade est congédié par le peuple outré par une série scandales de corruption, dont certains touchent Me Madické Niang directement.

Dans une lettre de 2012 au Procureur de la République française qu'a obtenu le bureau d'enquête, les avocats de l'État du Sénégal ont d'ailleurs demandé aux autorités de l'hexagone d'enquêter sur les éventuels biens de Me Madické Niang au Canada, sans toutefois mentionner quelque actif qu'il pourrait y détenir.

Selon le bureau d'enquête, Me Madické possède des pied-à-terre dans une tour de 20 étages située dans la rue Montaigne au centre de Montréal avec des coûts d'achat évalués à des centaines de milliers de Dollars Canadien.