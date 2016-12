PLAN INTERNATIONAL S'ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE LES FORTS TAUX DE MORTALITÉ MATERNELLE ET INFANTILE.

L'ONG plan international vient de bénéficier d'un financement d'un montant de 4 milliards de francs cfa du gouvernent du Canada pour une durée de 4 ans pour lutter contre les forts taux de mortalité maternelle et infantile constatés dans les régions où elle intervient que sont : Louga ,Kaolack, Dakar, Sédhiou, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda à travers le projet intitulé « Projet Show ».

La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée, ce mercredi, au conseil départemental de Louga, en présence de plusieurs invités et acteurs de la santé maternelle et infantile.

Selon le Point Focal de plan international de Louga Mr Aly Faye, le projet interviendra dans les 7 régions précitées ciblées

Les différents intervenants ont tous salué l'élaboration de ce projet dont la mise en œuvre ,selon eux , contribuera à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans ces zones ciblées.

Mbagou Diop, correspondant permanent à Louga