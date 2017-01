PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX : La SGBS, la subite gentillesse qui étonne

C'est bizarre tout le monde semble vouloir oublier le contentieux liant la Société générale de banque du Sénégal (Sgbs) et le groupe Taaraf plus précisément son patron Said Taaraf, le pote intime à l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Abdoulaye Diop. Or, les radars sensibles de Libération renseignent sur plusieurs développements judiciaires notamment des référés que nous avons pu consulter. En tout cas on commence à décrier la subite gentillesse de la Sgbs dans cette affaire. Nous y reviendrons en détails.