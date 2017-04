PLAINTE CONTRE LE SÉNÉGAL : La Cour de Justice de la Cedeao déboute El Hadji Abdou Sakho

La Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est prononcée ce 18 avril 2017 sur les Requêtes N°11R006 du 17 novembre 2011 aux fins d’appréciation de légalité et N°12R001 du 05 avril 2012 aux fins d’indemnisation opposant Monsieur El Hadji Abdou Sakho à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et à la Commission de l’UEMOA.

Ainsi, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière de Fonction Publique Communautaire en premier et dernier ressort, après avoir déclaré recevables les recours en annulation et en indemnisation de M. Sakho, l’a débouté de toutes ses demandes, selon les radars sensibles de Libération. Rappelons que ce dernier a été nommé Commissaire de l’UEMOA au titre du Sénégal en 2004.