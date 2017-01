PLAINTE AU PARQUET : Pop, la DIC entre dans la danse

Le bras de fer opposant une partie du personnel du groupe de presse Com7 éditeur du défunt «Le Populaire», remerciée à la suite d’une liquidation du titre, et un des actionnaires a pris une autre tournure. Selon les informations de Libération, une plainte a été déposée contre Bara Tall, pour banqueroute portant sur... un milliard de francs Cfa.

Sans blague alors ! Et pour vous dire, la plainte est actuellement sur la table de la Division des investigations criminelles (Dic). Dommage qu’on en arrive là. On espère franchement que la grande famille du «Pop» va se retrouver.