PIKINE : Le District sanitaire sans médecin-chef depuis deux semaines

Inadmissible ! Le District sanitaire sans Médecin Chef depuis deux semaines. C’est le coup de gueule de notre confrère, Mbagnick Ngom, Président du réseau des journalistes en santé. Selon le journaliste, le désormais ex-MCD, le docteur Cheikh Saadibou Senghor est nommé Médecin de la Région de Kédougou. Jusqu'à présent, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale peine à lui trouver un remplaçant.

« Çà c'est de l'amateurisme ou errements impardonnables de la part de ce département ministériel. La logique veut, avant d'affecter quelqu'un qui faisait un travail aussi important qu'on lui trouve au moins un remplaçant. Il est affecté au moment où on a le plus besoin de lui. Au moment où il allait réaliser un projet qui lui est cher : démarrer le bloc opératoire. Mais hélas! » se plaint le journaliste.

« Laisser le district sanitaire de Pikine sans médecin-chef, ne serait-ce que 24 heures, c'est scandaleux, c'est dramatique, c'est manquer de respect aux Pikinois », ajoutera t’il.