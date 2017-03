[PHOTOS] ÉCHANGES ENTRE LE KHALIFE ET BARROW : « Grâce à vos prières, la première partie est bouclée »… « Le pouvoir n’est pas éternel… Travaille à tisser un bon voisinage entre le Sénégal et la Gambie »

C’est accompagné de la « Gambian first lady », du Gouverneur de la région de Diourbel, Mouhamadou Moustapha Ndao et de quelques uns de ses collaborateurs que le nouvel homme fort de Banjul a été reçu, ce 3 mars 2017, par le Khalife Général des Mourides. Adama Barrow et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ont honoré côte-à-côte la prière du vendredi. C’est après qu’ils se sont retrouvés dans le salon rénové de la Résidence Khadimou Rassoul pour échanger quelques propos devant une forte assistance.

Prenant d’abord la parole, le Président Gambien a préféré insister sur le bonheur qu’il a de rencontrer Serigne Sidi Mokhtar Mbacké quelques semaines après avoir remporté la présidentielle. « Je voudrais saluer le Khalife Général des Mourides. Je voudrais aussi saluer mon grand frère, mon modèle, le Président Sall. Les deux pays que nous avons l’honneur de diriger sont des pays frères… J’ai dans mon staff, un talibé de Serigne Touba qui s’appelle Karim Mbodj. C’est lui qui m’a amené ici, pour la première fois, pour solliciter des prières malgré le fait que le temps ne jouait point en notre faveur. Nous sommes venus le voir. Un accueil exceptionnel nous a été réservé et nous avons réussi à parler au Khalife qui a prié pour nous. Ces prières ont été exaucées. Nous sommes venus faire preuve de gratitude, aujourd’hui. Pendant les élections, il avait chargé son protocole de s’enquérir de la situation toutes les semaines. Lorsque nous avons gagné l’élection, il m’a appelé pour me féliciter. Il m’a aussi fait savoir que j’étais le premier Chef d’Etat Gambien qui soit venu solliciter des prières à Touba. Nous lui avons promis de ne changer jamais de comportement juste parce que nous sommes devenus Président de la République…

Je suis revenu solliciter de nouvelles prières. La première partie est bouclée, avec succès. Il reste la deuxième partie qui est de travailler efficacement pour la Gambie… La paix de la Gambie et de celle du Sénégal sont liées et je demande des prières dans ce sens ».

A la suite de l’hôte Gambien, Serigne Bass Abdou Khadre prendra la parole… Le Mbacké-Mbacké, parlant au nom du Patriarche de Gouye-Mbind, fera un discours d’une dizaine de minutes. « Serigne Touba a fait de Touba une cité de prières. C’est parce que vos prières allaient être exaucées que vous avez pensé venir ici solliciter ces prières auprès du Khalife. Ce que vous êtes venu faire ici et qui est de montrer votre gratitude relève d’un geste hautement salué par Dieu. Rares sont ceux qui retournent rendre grâce à Dieu ou dire merci à celui qui a prié pour eux après satisfaction. Le pouvoir appartient exclusivement à Dieu et il n'y a que Lui qui puisse le donner à quelqu’un. Laissez-moi vous rappeler que le pouvoir n’est jamais éternel. Le temps qu’il est entre vos mains, je vous conseille de travailler dans le sens de mériter cette confiance et de chercher à satisfaire ceux qui vous ont élu. Je voudrais vous demander de ne ménager aucun effort pour rendre excellentes les relations entre le Sénégal et la Gambie ».

Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké remerciera, par ailleurs, le Président Macky Sall pour tous les efforts consentis dans ce sens.

Plusieurs chefs religieux ont pris part à la rencontre. Il peut être cité Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké, Serigne Bass Abdou Khoudoss Mbacké, Serigne Abdou Sama Souhaibou, Serigne Moustapha Bara Maty Lèye, Serigne Cheikh Bara Maty Lèye, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Serigne Abdou Lahad Gaindé Fatma, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bali, Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye, Serigne Dan Ibn Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Modou Mahfouz Mbacké… et des hommes politiques comme l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga.