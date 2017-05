PÉTROLE : Ses accords viennent d'être signés, Total déjà face à ses concurrents

À peine débarqué dans l’offshore sénégalais, le géant français Total doit faire face à l’opposition de la junior pétrolière. Dans un message envoyé hier à ses actionnaires, African Petroleum indique avoir pris note de la signature d’un accord d’exploration et de production entre Patrick Pouyanné, PDG de Total et le Sénégal. En effet, African Petroleum rappelle qu’elle est toujours détentrice de 90% d’un contrat de partage de production portant sur ce même bloc.

Le groupe estime que cet accord « reste actif à moins et jusqu’à ce qu’une procédure de résiliation soit initiée par la République du Sénégal [qui] à ce jour, n’a pas validement promulgué [...] cette résiliation », indique l’entreprise cotée à Oslo, qui ajoute réserver donc ses droits « en vertu du contrat » avec Dakar.