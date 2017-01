PÉTROLE : Le gouvernement gabonais disposé à aider à la formation de cadres sénégalais

Le gouvernement gabonais qui produit du pétrole depuis 1954 est disposé à aider à la formation de cadres sénégalais dans le domaine de l’exploitation de cette ressource énergétique a annoncé, mardi à Dakar, son ambassadeur, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye.

« En attendant que le Sénégal ait son école de pétrole (j’ai entendu que c’est un projet), le Gabon serait disposé à former quelques cadres sénégalais », a indiqué l’ambassadeur, invité de la rédaction de l’APS.

Michel Regis Onanga M. Ndiaye a dit avoir reçu des « instructions de son pays pour pouvoir faciliter ce genre d’échanges entre cadres sénégalais et cadres gabonais ». Le diplomate gabonais a indiqué que son pays a formé depuis son indépendance en 1960 « beaucoup de cadres compétents », soulignant qu’une école du pétrole est déjà fonctionnelle à Port-Gentil avec des enseignants qualifiés venant de différents pays du monde.

« Je ne doute pas un instant que le Sénégal, en fonction de ses besoins, va trouver une réponse satisfaisante de la part de nos autorités en termes de coopération, d’échange dans ce domaine-là », a-t-il fait savoir. L’ambassadeur du Gabon a estimé que les deux pays peuvent nouer de nouveaux accords portant sur le pétrole, « un domaine technique demandant une formation de longue durée ».

« En attendant que le Sénégal puisse former l’ensemble de ses cadres, je sais qu’il en existe déjà, le Gabon est prêt à répondre à l’offre si le besoin est exprimé en termes de coopération tant du Sénégal que d’autres pays qui voudraient bénéficier de notre expertise », a-t-il assuré.

« Nous (ambassadeurs accrédités au Sénégal) avons été honorés par le président de la République (Macky Sall) qui nous a invités lors de la mise en place de la Commission stratégique du Pétrole et du gaz du Sénégal », a-t-il dit.