PENCUM DIASPORA NUM 14 : Seydina Seck décortique les révélations de Mody Niang sur les transactions illicites de TSE

Le chroniqueur Seydina Seck est revenu sur l'affaire Cheikh Amar et ses hommes qui menacent de mort le Directeur de Publication de Dakaractu et Assane Diouf qui profère des insultes à tout va sous la demande de son "neveu" le patron de TSE. Seydina Seck se demande si ce n'est pas Cheikh Amar qui le paie pour régler ses comptes avec les autorités Sénégalaises. Il cite l'exemple de Youssou Ndour et du Président Macky Sall. Ecoutez...