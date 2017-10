PENCUM DIASPORA NUM 13 : Seydina Seck défend les journalistes, recadre Assane Diouf et dénonce l'existence d'individus "intouchables"

Dans son émission PENCUM DIASPORA NUM 13, le chroniqueur Seydina Seck est revenu sur les problèmes que rencontrent les journalistes comme Babacar Touré et Serigne Diagne respectivement dans l'affaire de l'épouse de Birima Mangara et les menaces de mort du camp de Cheikh Amar contre le directeur de publication de Dakaractu. Il a dénoncé les agissements de Cheikh Amar avant de recadrer Assane Diouf. Il a aussi parlé de l'affaire Yavuz Sélim et la décision prise par l'État de fermer l'école.